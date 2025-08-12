Jennifer Aniston'dan Matthew Perry açıklaması: "Acılarından kurtulduğu için mutluyum"

Jennifer Aniston, Vanity Fair için verdiği yeni kapak röportajında, Friends dizisinin oyuncu kadrosunun Matthew Perry’nin Ekim 2023’te 54 yaşında hayatını kaybetmesinden çok daha önce onun yasını tutmaya başladığını itiraf etti.

NBC’nin Friends dizisinde Aniston’un canlandırdığı Rachel Green karakterinin karşısında Chandler Bing rolünü üstlenen Perry, “ketaminin akut etkileri” nedeniyle yaşamını yitirmişti. Perry, Friends sayesinde dünya çapında bir yıldız haline gelirken, Hollywood’daki madde bağımlılığıyla mücadelesi hakkında yıllar boyunca açıkça konuşmuştu.

"Matthew’nun yasını uzun zamandır tutuyormuşuz gibi hissediyorduk"

Aniston, Perry’nin uzun süren bağımlılık mücadelesi hakkında konuştu:

“Dizinin çekildiği dönemde ve sonrasında, elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama sanki Matthew’nun yasını uzun zamandır tutuyormuşuz gibi hissediyorduk, çünkü onun için bu hastalıkla savaşmak gerçekten çok zordu. Bu durum hepimiz için, hayranlar için olduğu kadar, çok zordu. Ama içimde bir yer, artık bu halinin daha iyi olduğunu düşünüyor. Bu acıdan kurtulmuş olmasına seviniyorum.”

Matthew Perry’nin ölümünden sonra Jennifer Aniston, eski dostu ve rol arkadaşı anısına duygusal bir mesaj paylaşarak ona veda etti. Aniston, Perry’nin bir zamanlar kendisine gönderdiği özel bir mesajı da yayımladı. Perry, Friends setinde birlikte güldükleri bir fotoğrafı yollayarak şöyle yazmıştı:

“Seni güldürmek günümü güzelleştirirdi. Gerçekten güzelleştirirdi.”

Aniston, o dönemde sosyal medyada yaptığı açıklamada şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Matty’mize veda etmek, daha önce hiç yaşamadığım kadar yoğun bir duygu seliydi. O, bizim DNA’mızın bir parçasıydı. Biz hepimiz altı kişiydik. Bu, bizim seçtiğimiz bir aileydi ve kim olduğumuzu ve hayat yolumuzu sonsuza kadar değiştirdi. Matty için, insanları güldürmeyi sevdiğini BİLİYORDU. Kendi de söylemişti; eğer bir ‘kahkaha’ duymazsa, öleceğini hissederdi. Hayatı kelimenin tam anlamıyla buna bağlıydı. Ve bunu başardı da. Hepimizi güldürdü. Hem de kahkahalarla.”

"Hayat ona zor bir kart dağıtmıştı"

Jennifer Aniston, daha sonra Variety dergisine verdiği röportajda Matthew Perry’nin öldüğü gün ona mesaj attığını açıkladı. Eski rol arkadaşıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Mutluydu. Sağlıklıydı. Sigarayı bırakmıştı. Form tutuyordu. Mutluydu — bildiğim tek şey bu… Acı içinde değildi. Mücadele etmiyordu. Gerçekten mutluydu.”

Aniston sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanların onun gerçekten sağlıklı olduğunu ve iyileşmeye çalıştığını bilmelerini istiyorum. Bir yolda ilerliyordu. Çok çabaladı. Hayat ona zor bir kart dağıtmıştı. Onu çok özlüyorum. Hepimiz özlüyoruz. Aman Tanrım, bizi gerçekten çok güldürürdü.”