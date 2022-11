Jennifer Aniston'ın babası John Anthony Aniston hayatını kaybetti

'Days of Our Lives' adlı yapımla tanınan John Anthony Aniston, cuma günü 89 yaşında vefat etti. Friends yıldızı da Instagram’da babasıyla olan fotoğraflarından bir seri paylaşarak haberi duyurdu.

"HUZUR İÇİNDE CENNETE UÇTUĞUN İÇİN MİNNETTARIM"

Aniston paylaşımına "Tatlı babam... John Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım. Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" notunu düştü. Aniston, babasını yitirdiği 11 Kasım'ın bundan sonra kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını belirtti.

Aniston’ın paylaşımına Chelsea Handler, The Big Bang Theory yıldızı Kaley Cuoco, ünlü oyuncu Andie MacDowell, Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, Ryan Reynolds gibi isimler de yorum bıraktı.

'DAYS OF OUR LIVES' İLE ÜNLENDİ

Oyunculuk kariyerine 1962 yılında '87th Precinct' adlı yapımla başlayan Aniston, 1970'lerden itibaren dizilerde kamera karşısına geçmişti.

Kendisini üne kavuşturan 'Days of Our Lives' adlı dizide ilk olarak 1970'li yıllarda oynamıştı. John Aniston, daha sonra başka diziler için kamera karşısına geçmişti. 1985 yılında 'Days of Our Lives'ın kadrosuna tekrar katılmıştı.

John Aniston, 'Days of Our Lives' adlı dizide tam 37 yıl boyunca 'Victor Kiriakis' karakterine hayat vermişti. John Aniston, 'Combat!', 'My Big Fat Greek Life', 'Star Trek: Voyager', 'American Dreams', 'Journeyman', 'Mad Men' gibi yapımlarda da konuk oyuncu olarak rol almıştı.

