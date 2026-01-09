Jennifer Garner, Ben Affleckt’le boşanma sürecini anlattı: Zor olan, bir ailenin parçalanmasıydı
Jennifer Garner ve Ben Affleck, on yıllık evliliklerinin ardından, 2018 yılında hukuken evliliklerini sonlandırmıştı. Bu sürecin ardından Garner, boşanmanın perde arkasındaki "en büyük zorluğu" ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade etti.
2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Jennifer Garner ve Ben Affleck, on yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayırma kararı alarak sevenlerini şaşırtmıştı. 2018 yılında evliliklerini resmi bir şekilde sonlandırmışlardı...
ARADAN YİRMİ YIL GEÇSE BİLE HALA İLK GÜNKÜ GİBİ DİKKAT ÇEKİYORLAR
Aradan geçen yirmi küsur yıla rağmen, ikilinin yan yana geldiği her an magazin dünyasında hala ilk günkü gibi dikkat çekiyor. Tıpkı geçtiğimiz yıl, Affleck’in Jennifer Lopez ile olan boşanma sürecini noktalamasından sadece bir ay sonra, oğulları Samuel’in doğum günü partisinde Garner ile tekrar bir araya gelip tüm dikkatleri üzerlerine çekmeleri gibi.
JENNİFER GARNER'DAN İÇTEN AÇIKLAMA
Jennifer Garner, Ben Affleck ile 10 yıllık evliliğin ardından ayrılıkları hakkında içten açıklamalarda bulundu ve üç çocuklarının ortak ebeveynlik sürecinde ilişkilerinin nasıl bir değişim süreci geçirdiğine dair ipuçları paylaştı.
"BEN O DÜNYAYLA BAŞA ÇIKAMADIM"
Jennifer Garner Marie Claire’e verdiği bir röportajda Affleck’ten ayrılmanın verdiği acının, magazin dünyasının özel hayatına duyduğu ilgiyle daha da katlandığını belirtti. Garner, “Neyi göğüsleyip neyi göğüsleyemeyeceğiniz konusunda akıllıca davranmalısınız; ben o dünyayla başa çıkamadım,” dedi.