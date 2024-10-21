Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor
İki yaşında bir erkek çocuk annesi olan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu kucağına almayı bekliyor.
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Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor. 34 yaşındaki oyuncu, Vogue dergisine yaptığı açıklamada ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.
Fotoğraf: Getty
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Lawrence, sanat galerisi sahibi olan 40 yaşındaki Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girdi.
Fotoğraf: Getty
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Çift, 2022 Şubat ayında Cy adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Yıldız oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.
Fotoğraf: Getty
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Öte yandan, Lawrence'ın merakla yeni beklenen yeni projesi açıkladı. Oyuncu, Real Housewives adlı realite programından ilham alan bir filmde rol alacak. "The Wives" adını taşıyacak olan film, gizemli bir cinayete odaklanacak.
Fotoğraf: Getty