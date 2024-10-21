Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor

İki yaşında bir erkek çocuk annesi olan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu kucağına almayı bekliyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor - Resim : 1

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor. 34 yaşındaki oyuncu, Vogue dergisine yaptığı açıklamada ikinci kez hamile olduğunu duyurdu. 

Fotoğraf: Getty 

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Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor - Resim : 2

Lawrence, sanat galerisi sahibi olan 40 yaşındaki Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girdi.

Fotoğraf: Getty 

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Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor - Resim : 3

Çift, 2022 Şubat ayında Cy adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Yıldız oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

Fotoğraf: Getty 

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Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor - Resim : 4

Öte yandan, Lawrence'ın merakla yeni beklenen yeni projesi açıkladı. Oyuncu, Real Housewives adlı realite programından ilham alan bir filmde rol alacak. "The Wives" adını taşıyacak olan film, gizemli bir cinayete odaklanacak.

Fotoğraf: Getty 