Jennifer Lopez: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum

2004'te nikâh masasına oturduğu meslektaşı Marc Anthony ile evliliğini 2014'te sonlandıran şarkıcı Jennifer Lopez, bu birliktelikten dünyaya gelen ikiz çocukları Emme ve Maximilian hakkında samimi bir itirafta bulundu. 'The Mother' filmiyle gündemde ola Lopez, Audacy'ye verdiği röportajda kameralar önünde büyüyen çocuklarının yaşadığı zorluklar hakkında konuştu.

"BU HAYATI SEÇMEDİLER"

15 yaşındaki çocukları hakkında konuşan Jennifer Lopez, ünlü ebeveynlere sahip olmanın çocukları üzerindeki etkisinden bahsetti. Lopez, "Ünlü ebeveynlerin çocuğu olmak herkesin anlayabileceği bir şey değil, ben onları anlıyorum çünkü bu hayatı seçmediler" ifadesini kullandı.

"SUÇLULUK DUYUYORUM"

Jennifer Lopez, "Çocuklarım bir odaya girdiğinde insanların onlar hakkında ne düşündüklerini biliyorlar. Kimse onları olduğu gibi görmüyor, bizim çocuğumuz olarak görüyor. Bu onlar için çok zor. Onları korumaya çalışıyorum" dedi. Lopez, "Tanımadığın insanlar tarafından devamlı yargılanmak onları kötü etkiliyor ve kendileri gibi davranmalarını engelliyor. Devamlı kameralar tarafından izlendiklerini biliyorlar. Bunu onlara ben yaptım. Bir anne olarak suçluluk duyuyorum" dedi.

HEP EŞİNE DANIŞIYOR

Jennifer Lopez, kendisini kırmızı halıda hiç yalnız bırakmayan 20 yıl önce sonlandırdıkları birlikteliklerine bir şans daha verip, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta evlendiği oyuncu Ben Affleck'e filmleri söz konusu olduğunda hep danıştığını söylemişti. 'Argo' filmiyle Oscar kazanan Affleck'in her zaman görüşünü aldığını belirten Lopez "Filmlerimi Ben'e gösteriyorum çünkü işinde çok iyi. Filmde neler gördüğünü ve film hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum çünkü film hala bitmiş değil, üzerinde oynama yapılabiliyor" dedi.