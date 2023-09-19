Jennifer Lopez görmesin! Ben Affleck ve eski eşi Jennifer Garner'ın samimi anları

21 yıl önce büyük aşk yaşayan Ben Affleck ve Jennifer Lopez yollarını ayırmış ve başka evlilikler yapmışlardı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.

OTOMOBİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER

2005-2018 yılları arasında evli kalan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner, ünlü aktörün otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı. Bir hayli neşeli olan ikiliye, birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Seraphine de eşlik etti.

ESKİ EŞİNİN BOYNUNA SARILDI

Samimi bir şekilde görüntülenen ikili, uzunca sohbet etti. Arka koltukta oturan Garner, bir ara uzanıp eski eşinin boynuna sarıldı.

BEN AFFLECK DE GARNER'IN OMZUNA YASLANDI

Şimdilerde Jennifer Lopez ile mutlu evliliğini sürdüren Affleck de kısa bir süre sonra başını kendisine sarılan Jennifer Garner'ın omuzuna yasladı. O samimi anların ardından Jennifer Garner, Ben Affleck ile vedalaşarak, otomobilden indi.