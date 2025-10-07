Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanma sonrası ilk kez kırmızı halıda
Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck, uzun bir aradan sonra birlikte görüntülendi. İkili, yapımcılığını üstlendikleri 'Kiss of the Spider Woman' filminin New York galasında bir araya geldi. Son dönemde haklarında çıkan ayrılık dedikodularına rağmen, galaya katılan Lopez ve Affleck'in neşeli ve samimi halleri dikkat çekti.
26 Nisan tarihinde boşanan ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yapımcılığını üstlendikleri ‘Örümcek Kadının Öpücüğü’ (Kiss of the Spider Woman) filminin New York galasında bir araya gelerek dikkatleri üzerine çekti.
İkilinin neşeli ve samimi halleri, kırmızı halıda sohbet ederken görüntülenmeleriyle magazin gündemine oturdu. Bu buluşma, iki yıllık evliliğin ardından bu yılın Ocak ayında kesinleşen boşanmalarından sonraki ilk kırmızı halı birliktelikleri olma özelliğini taşıyor.
Filmin başrolünde yer alan JLo, abartılı korsajlı bir Harris Reed elbise tercih ederken, galaya 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile birlikte katıldı.
Filmin yapımcısı olan Ben Affleck, galada verdiği röportajda eski eşine övgüler yağdırarak, Lopez'in filmde "muhteşem" olduğunu ve projeye çok çalıştığını dile getirdi.