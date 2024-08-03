Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanma belgelerini hazırladığı iddia edildi
Son dönemde magazin basınının en çok konuşulan çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanma belgelerini hazırladığı bildirildi.
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, beraber rol aldıkları 'Gigli' filminin setinde tanışmalarının ardından 2002 yılında nişanlanmışlardı. Ancak 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.
Fotoğraf: Getty
İkili, 2021'de kendilerini yine birbirlerinin kollarında bulmuştu. Yıllar sonra barışmalarının üzerinden çok geçmeden 'Bennifer', temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmelerinin ardından; üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce gündemde kalmıştı.
Fotoğraf: Getty
Özel hayatıyla konuşulmaya devam eden ünlü çiftin, Lopez'in 2024 Met Gala'ya tek başına katılmasını ardından boşanmanın eşiğinde olduğu iddia edilmişti. Hatta Lopez, Met Gala'nın ardından yeni filmi 'Atlas'ın galasına da yanında eşi olmadan katılmıştı. Çift, evlilik yıl dönümlerini de ayrı geçirmişti.
Fotoğraf: Getty
Basında yer alan iddialara rağmen ayrılıp ayrılmayacakları konusunda açıklama yapmayan ikilinin, evliliklerini kurtarmaya çalışmaktan vazgeçerek boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.
Fotoğraf: Getty