Jennifer Lopez karın kaslarını sergiledi

Jennifer Lopez, 56 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyan formda görüntüsüyle sosyal medyayı bir kez daha salladı.

SPOR DİSİPLİNİ

Pazar sabahına gün ağarmadan spor yaparak başlayan efsane yıldız, disipliniyle hayranlarını kendine hayran bıraktı.

AYNA KARŞISINDA POZ VERDİ

Paylaştığı fotoğraflarda özellikle karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çeken JLo, spor şıklığını yansıtan beyaz kısa üstü ve siyah spor kıyafetleriyle ayna karşısında poz verdi.

Ünlü yıldızın fit görüntüsü sadece hayranlarını değil, profesyonelleri de etkiledi.

"O KARIN KASLARI!"

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı antrenörü Tracy Anderson, Lopez'in bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak "O karın kasları!!!" yorumunu yaptı.