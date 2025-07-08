Jennifer Lopez konser öncesi plajda enerji depoladı

Turne kapsamında İspanya'nın farklı şehirlerinde konser vermeye hazırlanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sahne performansı öncesin plajda bikinisiyle pozlar verdi.

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Jennifer Lopez konser öncesi plajda enerji depoladı - Resim : 1

Pop müziğin kraliçesi, Latin rüzgarının efsanevi ismi Jennifer Lopez, 2025 yılında İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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Jennifer Lopez konser öncesi plajda enerji depoladı - Resim : 2

Jennifer Lopez; turne kapsamında 23 Temmuz'da Antalya, 5 Ağustos'ta İstanbul'da da sahneye çıkacak.

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Jennifer Lopez konser öncesi plajda enerji depoladı - Resim : 3

Jennifer Lopez, 'Up All Night: Live in 2025' adlı dünya turnesine devam ediyor. Ünlü şarkıcının gelecek durağı, İspanya. 

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Jennifer Lopez konser öncesi plajda enerji depoladı - Resim : 4

Yarın akşam Vigo şehrinde ve ardından sırasıyla Cadiz, Malaga, Madrid, Barcelona, Bilbao ve Tenerife'de konser verecek olan Lopez, ülkenin kuzeybatısında bulunan Pontevedra şehrine gitti.