Jennifer Lopez konser öncesi plajda enerji depoladı

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Pop müziğin kraliçesi, Latin rüzgarının efsanevi ismi Jennifer Lopez, 2025 yılında İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
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Jennifer Lopez; turne kapsamında 23 Temmuz'da Antalya, 5 Ağustos'ta İstanbul'da da sahneye çıkacak.
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Jennifer Lopez, 'Up All Night: Live in 2025' adlı dünya turnesine devam ediyor. Ünlü şarkıcının gelecek durağı, İspanya.
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Yarın akşam Vigo şehrinde ve ardından sırasıyla Cadiz, Malaga, Madrid, Barcelona, Bilbao ve Tenerife'de konser verecek olan Lopez, ülkenin kuzeybatısında bulunan Pontevedra şehrine gitti.