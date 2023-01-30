Jennifer Lopez ölümden döndüğü sahneyi anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) filmi ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Ben Affleck ile nikah masasına oturan ünlü yıldız Jennifer Lopez Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) adlı filmin bir sahnesinde nasıl ölümden döndüğünü anlattı.

"Kim Kimdir" oyununa katıldı

Katıldığı programda "Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?" sorusunda ekiptekiler Lopez ve Josh Duhamel'i işaret etti. Jennifer Lopez, "Bu işte epey iyiyiz sanırım" diyerek, arkadaşlarına katıldı ve ölüm tehlikesi atlattığı günü hatırladı.

"Arabayla birlikte ben de gidiyordum"

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Jennifer Lopez, "Nerdeyse uçurumdan düştüğüm gün hariç! Filmin bir sahnesinde gelinliğim arabanın tekerleğine sıkışıyor ve onunla birlikte uçurumdan düşecek gibi oluyordum. O sahnede eteğim gerçekten arabanın tekerleğine sıkıştı ve kurtulamadım. Arabayla birlikte ben de gidiyordum. Josh'a baktım ve 'Lütfen gitmeme izin verme' diye yalvardım. Josh da panikle 'Tuttum seni, tuttum seni!' diyordu" ifadelerini kullandı.

"Son anda kurtulduk"

Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Lopez, rol arkadaşıyla birlikte son anda kurtulduklarını ve kazayı hasarsız atlattıklarını da ekledi.