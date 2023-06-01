Jennifer Lopez ve Ben Affleck 60 milyon dolara malikane aldı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck yaklaşık bir yıl süren arayışlarının ardından nihayet Beverly Hills'te bir ev satın aldı. TMZ'ye göre çift, 4,300 metrekarelik muhteşem malikane için 60,85 milyon dolar ödedi. Lopez ve Affleck, ödemeyi nakit yaptı.

Spor salonu, sinema, şarap mahzeni, sauna, kuaför

Independent'in haberine göre J-Lo ve ünlü aktörün anlaşmayı tamamlaması yaklaşık bir hafta sürdü. Ünlü çift, evin 75 milyon dolarlık satış fiyatından yaklaşık 15 milyon dolar altında ödeme yaptı.

Malikane ilk olarak 2018'de 135 milyon dolara piyasaya sürülmüştü ancak bu yıl yeniden satışa çıktığında bu fiyat neredeyse yarıya düştü.

"Wallingford malikânesi" olarak anılan ev, 5 dönümlük bir burun üzerinde yer alıyor. Devasa konutta 12 yatak odası ve tam 24 banyo bulunuyor.

Evin ilanında, yapının "yeni inşa edildiği ve genişletildiği" yazıyor. İlan ayrıca, ultra lüks malikanenin 12 araçlık bir garaj ve 80 otomobillik otoparka sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

Ayrıca arazide "türünün tek örneği" bir kapalı spor kompleksinin yanı sıra 5 bin metrekarelik bir misafir evi de mevcut. İlana göre malikane çalışanları da unutulmamış: Arazide bir bekçi evi ve iki yatak odalı bir nöbetçi evi de bulunuyor.

Kapalı spor tesisinde eksiksiz bir spor salonunun yanı sıra basketbol, pickleball ve boks ringi için sahalar bulunuyor.

Hemen taşınmaya başladılar

TMZ'nin haberine göre tesiste ayrıca kuaför ve manikür salonu, ev sineması, şarap mahzeni, viski salonu, bar, spor sonrası dinlenme salonu, sauna ve masaj odaları da bulunuyor.

Ana evin arkasında bölgenin manzarasına bakan bir sonsuzluk havuzu da bulunuyor. Ayrıca mülkün özel kapılı iki girişi var.

Lopez ve Affleck, evi satın alır almaz taşınma hazırlıklarına başladı. Dün, girişin dışına park edilmiş en az 6 araç görüldü. Ayrıca halılar, çiçekler ve mobilyalar indirilmiş ve brandaların üzerine serilmişti.

Evi çevreleyen çitlerin yakınına park edilmiş büyük beyaz bir nakliye kamyonu da dikkat çekti.

Çift, Lopez'in 2016'da 28 milyon dolara satın aldığı mülkünü 42 milyon dolara satışa çıkarmaya karar verdiğinden beri hayallerindeki evi arayordu.