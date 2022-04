Jennifer Lopez ve Ben Affleck nişanlandı

Ex'ten next olur mu sorusuna olur cevabını verdiler! 2004 yılında ayrılmalarının ardından 2021 yılında yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, ikinci kez nişanlandı.

2002 yılında The Interest filminin setinde tanışan çift kısa süre sonra sevgili olmuştu. Beniffer çifti 2004 yılında ayrıldı. Yaklaşık 18 yılın ardından geçtiğimiz yıl yeniden bir araya gelen çift dün gece nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladılar. Jennifer Lopez, On The JLo haber sayfasına yeşil renkli bir pırlanta yüzüğe hayranlıkla baktığı kısa bir videoyla nişanlandığını duyurdu.

Lopez, haberi duyurmadan önce Twitter'da bir video ile "büyük duyuru" başlıklı bir video ile "Yani paylaşacak gerçekten heyecan verici ve özel bir hikayem var..." dedi. Ayrıca Twitter isminin hemen yanına bir elmas yüzük emojisi ekledi.

Resmi internet sitesinden paylaştığı videoda ağlayarak ve nişan yüzüğünü seyrederken çekilmiş bir videosunu paylaştı. 13 saniyelik bir klipte etkileyici yüzüğü gösterdi.