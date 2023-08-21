Jennifer Lopez'den 1. evlilik yıl dönümü kutlaması: "Bir yıl önce bugün..."

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve eski sevgilisi Ben Affleck 20 yıl sonra bir araya gelmiş ve çift, geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Lopez, evlilik yıl dönümleri için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BU BENİM HAYATIM"

Mutlulukları süren çiftten Jennifer Lopez, 1'inci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Lopez, düğünden kareleri "Bir yıl önce bugün... Sevgili Ben, burada yalnız oturuyorum. Yüzük... Yüzüğüme bakıyorum, bunalmış hissediyorum. Şarkı söylemek istiyorum. Buraya nasıl geldik, geri sarmadan... Aman tanrım, bu benim hayatım" notuyla paylaştı.