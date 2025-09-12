Jennifer Lopez'den 68 milyon dolarlık malikanesinde pozlar

Ünlü sanatçı Jennifer Lopez'in, 17 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği ancak sonrasında ayrıldığı Ben Affleck ile olan 68 milyon dolarlık evde yaşamaya devam ediyor...

 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, California'nın Bel-Air bölgesindeki devasa evinin soyunma odasından fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şarkıcının Hidden Hills bölgesinde yeni evi tadilatta olduğu için bu evde kalmaya devam ettiği öğrenildi.

20 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck 2022'de Las Vegas'ta düzenlenen bir görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. 

Çift, 2025 yılının ilk ayında evliliklerini sonlandırmıştı.