Jennifer Lopez'den depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'li ünlü sanatçı Jennifer Lopez de depremzedeler için taziye mesajı yayınladı.

"Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi"

Jennifer Lopez, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı. Lopez, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi.