Jennifer Lopez'den erkeklere ilişki tavsiyesi
Jennifer Lopez, Ben Affleck ile sonlanan evliliğinin ardından aşka dair yeni kriterlerini ve hayata karşı sergilediği dirençli duruşunu paylaştı...
Jennifer Lopez, 2022 yılında büyük bir heyecanla başlayan ancak 2025 yılında resmi olarak sonlanan Ben Affleck evliliğinin ardından, aşka dair bakış açısını samimi bir şekilde ortaya koydu. Hollywood’un son dönemlerde en çok konuşulan bu ayrılığından sonra Las Vegas’taki sahne şovunda izleyicileriyle düşüncelerini paylaşan 56 yaşındaki yıldız, artık ikili ilişkilerde çok daha yalın ve derin değerlerin peşinde olduğunu açıkladı.
"MESELE PARA DEĞİL"
Sahnedeki gösterişli imajına rağmen, bir partnerde aradığı kriterlerin sanıldığı kadar karmaşık olmadığını belirten Lopez, izleyiciler arasındaki erkeklere doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı:
“Yıllardır söylüyorum, yıllardır söylemiyor muyum? Mesele para değil, eşyalarınızı istemiyorum. Çok basit. İnsanlar bana bakıyor, beni ışıltılı mikrofonumla görüyorlar ve pahalı olduğumu düşünüyorlar. Evet, pahalıyım. Ama kendi param var, bana bir şeyler almana ihtiyacım yok.”
"SİZDEN TEK İSTEDİĞİMİZ BİRAZCIK İLGİ"
Ünlü sanatçıya göre başarılı bir ilişkinin temel formülü; maddi imkanlardan ziyade nezaket ve duygusal cömertlikten geçiyor. Kadınların aslında çok küçük jestlerle mutlu olabildiğini belirten Lopez, sözlerine şöyle devam etti:
“Biliyor musunuz beyler. Size küçük bir sır vereceğim. Kadınların çok şeye ihtiyacı yok. Çok az şeye ihtiyaç duyarız. Sizden tek istediğimiz birazcık 'ilgi'. Bize biraz ilgi, biraz tatlılık ve nezaket verirseniz, biz de size karşılığında çok daha fazlasını veririz.”
"BİZE NE VERİRSENİZ ONU KATLARIZ"
Lopez, şu an yeni bir partner arayışında olmadığını ve odağını tamamen kendisine çevirdiğini söylüyor. İlişkide bağımsızlığın önemine dikkat çeken sanatçı, kadının kendisine verilen her şeyi büyütme gücüne sahip olduğunu esprili bir dille anlattı:
“Bize ne verirseniz onu katlarız. Bize bir torba market alışverişi verirsiniz, size beş çeşit yemek yaparız. Bize bir ev verirsiniz, size sıcak bir yuva veririz. Bize küçük bir şeyler verirsiniz, biz de size belki bir bebek veririz.”
Ancak bu karşılıklı döngünün bir de uyarı kısmı var. Lopez, nezaketin yerini huzursuzluk aldığında yaşanacakları şu sözlerle ifade etti:
“Ama bize dert verirseniz. Size baş ağrısı veririz ve bunun doğru olduğunu biliyorsunuz.”