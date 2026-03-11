Jennifer Lopez'den erkeklere ilişki tavsiyesi

"BİZE NE VERİRSENİZ ONU KATLARIZ"



Lopez, şu an yeni bir partner arayışında olmadığını ve odağını tamamen kendisine çevirdiğini söylüyor. İlişkide bağımsızlığın önemine dikkat çeken sanatçı, kadının kendisine verilen her şeyi büyütme gücüne sahip olduğunu esprili bir dille anlattı:



“Bize ne verirseniz onu katlarız. Bize bir torba market alışverişi verirsiniz, size beş çeşit yemek yaparız. Bize bir ev verirsiniz, size sıcak bir yuva veririz. Bize küçük bir şeyler verirsiniz, biz de size belki bir bebek veririz.”



Ancak bu karşılıklı döngünün bir de uyarı kısmı var. Lopez, nezaketin yerini huzursuzluk aldığında yaşanacakları şu sözlerle ifade etti:



“Ama bize dert verirseniz. Size baş ağrısı veririz ve bunun doğru olduğunu biliyorsunuz.”