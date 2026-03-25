Jennifer Lopez'den sahnede eski eşi Ben Affleck'e beklenmedik gönderme
Jennifer Lopez, Las Vegas konserinde eski eşi Ben Affleck’e yaptığı esprili göndermeyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı, sahnede paylaştığı samimi sözlerle ikili ilişkilere dair merak edilen tavrını bir kez daha ortaya koydu...
Jennifer Lopez, Las Vegas’taki Caesars Palace konserinde izleyicileriyle kurduğu samimi diyalogla yeniden gündemde. 2024 yılında Ben Affleck ile yollarını ayıran sanatçı, sahnede gerçekleşen tesadüfi bir anı mizahla karşılayarak geçmişi geride bıraktığını gösterdi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
23 Mart tarihinde sosyal medyada yayılan görüntülerde Lopez, gösteri sırasında bir erkek hayranını sahneye davet etti. Sanatçının adını sorması üzerine hayranının “Ben” yanıtını vermesi, salonda kısa süreli bir sessizliğin ardından eğlenceli anlara yol açtı. İsim karşısında refleks olarak yüzünü ekşiten ve ardından kahkahalara boğulan Lopez, bu durumu tamamen bir espriye dönüştürerek hayranını dansçılarıyla birlikte uğurladı.
BEN AFFLECK'TEN AYRILAN JENNIFER LOPEZ'İN YENİ 'MUTLU' DÖNEMİ
Ben Affleck ile ikinci ayrılık sürecinin kendisini oldukça zorladığını daha önce samimiyetle dile getiren Lopez, bu sahne anıyla hem özgüvenini hem de yeni hayatına duyduğu adaptasyonu gözler önüne serdi. Çifte yakın kaynaklar aradaki duygusal bağın ve saygının sürdüğünü belirtse de, Lopez'in şu an tamamen kendi 'mutlu' dönemine odaklandığı görülüyor.
JENNIFER LOPEZ YENİ BİR İLİŞKİ İÇİN ACELE ETMİYOR
2025 yılındaki İspanya konserinde bir hayranının evlilik teklifine, “Bunu birkaç kez denedim” diyerek esprili bir yanıt veren sanatçı, yeni bir ilişki için acele etmediğinin altını çiziyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
"PAHALIYIM AMA KENDİ PARAM VAR"
Gösterişli sahne imajının aksine, ikili ilişkilerde değer verdiği kriterlerin oldukça temel olduğunu belirten Lopez, izleyicilerine şu sözlerle seslenmişti:
“Yıllardır söylüyorum, yıllardır söylemiyor muyum? Mesele para değil, eşyalarınızı istemiyorum. Çok basit. İnsanlar bana bakıyor, beni ışıltılı mikrofonumla görüyorlar ve pahalı olduğumu düşünüyorlar. Evet, pahalıyım. Ama kendi param var, bana bir şeyler almana ihtiyacım yok.”
