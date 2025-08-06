Jennifer Lopez'in İstanbul konserine ünlü akını
Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı ve sahne efsanesi Jennifer Lopez , İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı’da sahneye çıktı. 56 yaşındaki yıldızın konserine ünlüler akın etti. Uzun bir aranın ardından Türkiye'ye gelen jLo'nun performansı, hem hayranlarını hem de sanat camiasını heyecanlandırdı. İşte konsere giden ünlü isimler...
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Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı’da sahne aldı. 56 yaşındaki ABD'li güzel yıldızın konserine pek çok ünlü isim akın etti...
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Reynmen
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Tuba Ünsal
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Hazal Filiz Küçükköse