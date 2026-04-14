Jennifer Lopez'in sürpriz Coachella sahnesi: Mutluluk dönemim her şeyi yeniden yazıyor

Jennifer Lopez, David Guetta’nın Coachella sahnesinde sergilediği performansının bir bölümünde sahneye sürpriz bir şekilde dahil oldu. Ünlü DJ, Lopez’i takdim ederken kalabalığa, “Bir arkadaşımı davet ettim ve bu onun ilk, gerçekten ilk Coachella’sı. Jennifer Lopez için gürültü yapın!" sözleriyle seslendi.

İkili, 6 Mart'ta dinleyiciyle buluşan yeni iş birlikleri "Save Me Tonight" parçasını ilk kez canlı olarak seslendirdi. Bu parça, Lopez’in 2025 yapımı "Kiss of the Spider Woman" film müziğinden bu yana çıkardığı ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.