Jennifer Lopez'in sürpriz Coachella sahnesi: Mutluluk dönemim her şeyi yeniden yazıyor
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, kariyerinde bir ilki gerçekleştirerek Kaliforniya’da düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde sahne aldı. 12 Nisan Cumartesi gecesi David Guetta’nın setine beklenmedik bir şekilde konuk olan Lopez, bu anı kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olarak tanımladı.
Jennifer Lopez, David Guetta’nın Coachella sahnesinde sergilediği performansının bir bölümünde sahneye sürpriz bir şekilde dahil oldu. Ünlü DJ, Lopez’i takdim ederken kalabalığa, “Bir arkadaşımı davet ettim ve bu onun ilk, gerçekten ilk Coachella’sı. Jennifer Lopez için gürültü yapın!" sözleriyle seslendi.
İkili, 6 Mart'ta dinleyiciyle buluşan yeni iş birlikleri "Save Me Tonight" parçasını ilk kez canlı olarak seslendirdi. Bu parça, Lopez’in 2025 yapımı "Kiss of the Spider Woman" film müziğinden bu yana çıkardığı ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.
JENNIFER LOPEZ'IN COACHELLA STİLİ
Jennifer Lopez sahne için parıltılı taşlarla bezeli gümüş rengi bir bodysuit tercih etti. Görünümünü diz üstü çizmeler, Julien Macdonald imzalı tüylü bir kısa ceket ve damla gözlükleriyle tamamlayan yıldız, performans sonrası David Guetta ile kucaklaştıktan sonra kulise geçti.
"KENDİNİZİ ŞAŞIRTMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN”
Coachella deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Lopez, hislerini şu sözlerle paylaştı: “En eğlenceli gün! David ile ilk Coachella’mda 'Save Me Tonight'ı ilk kez canlı söylemek çok özeldi.”
Paylaşımına son dönemdeki hayat felsefesini ekleyen sanatçı; “Mutlu dönemim her şeyi yeniden yazıyor. Kendinizi şaşırtmaktan asla vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
“SANIRIM HAYATIMDA İLK KEZ ÖZGÜR OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM”
Bu sürpriz performans, Lopez'in 28 Mart'ta Las Vegas’taki Caesars Palace'ta sona eren "Up All Night Live" adlı konser serisinin hemen ardından geldi. Sanatçı, içinde bulunduğu ruh halini daha önce verdiği bir röportajda, “Mutlu dönemimdeyim. Sanırım hayatımda ilk kez özgür olduğumu, kendi başıma olduğumu hissediyorum ve bu gerçekten iyi hissettiriyor” diyerek özetlemişti.
Müzik çalışmalarının yanı sıra sinemaya da odaklanan yıldız, Netflix yapımı "Office Romance" filmiyle romantik komedi türüne dönmeye hazırlanıyor.