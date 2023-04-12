Jeremy Renner, hastalığının son durumu hakkında bilgi verdi

Jeremy Renner, yılbaşında kar küreme makinesiyle yapılan bir kazada ciddi şekilde yaralandı ve iyileşmesi potansiyel olarak yıllarca sürebilir. Renner'ın evde iyileşmesine izin verildi ve geçen ay fizik tedavi gördüğü bir fotoğrafını paylaştı.
"Acı içinde kıvranırken ve hareket edemezken yatağının yanına oturup elini tutmayı bekliyordum. Kendi etrafında dönüyor, arkadaşlarıyla gülüyordu. Bu bir mucize' dedi. Renner'ın henüz tamamen iyileşmemiş olmasına rağmen geleceği hakkında olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti.
"Artık gitmesi gereken bir yolculuğum var. Kabuslarım oldu ama bunu aşacağımı biliyorum" dedi.
Renner sağlık durumunu paylaşarak şu sözlerle herkese teşekkür etti: 'Ailem ve ben herkesin mesajı ve düşünceleri için teşekkür etmek istiyorum….Hepinize çok sevgi ve minnettarım' dedi.