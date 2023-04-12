Jeremy Renner, hastalığının son durumu hakkında bilgi verdi

Jeremy Renner, Cumartesi günü, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile fiziksel iyileşme sürecini paylaştı. Jeremy Renner son durumu hakkında bilgi verdi

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Jeremy Renner, hastalığının son durumu hakkında bilgi verdi - Resim : 1

Jeremy Renner, yılbaşında kar küreme makinesiyle yapılan bir kazada ciddi şekilde yaralandı ve iyileşmesi potansiyel olarak yıllarca sürebilir. Renner'ın evde iyileşmesine izin verildi ve geçen ay fizik tedavi gördüğü bir fotoğrafını paylaştı.

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Jeremy Renner, hastalığının son durumu hakkında bilgi verdi - Resim : 2

"Acı içinde kıvranırken ve hareket edemezken yatağının yanına oturup elini tutmayı bekliyordum. Kendi etrafında dönüyor, arkadaşlarıyla gülüyordu. Bu bir mucize' dedi. Renner'ın henüz tamamen iyileşmemiş olmasına rağmen geleceği hakkında olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti. 

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Jeremy Renner, hastalığının son durumu hakkında bilgi verdi - Resim : 3

"Artık gitmesi gereken bir yolculuğum var. Kabuslarım oldu ama bunu aşacağımı biliyorum" dedi. 

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Jeremy Renner, hastalığının son durumu hakkında bilgi verdi - Resim : 4

Renner sağlık durumunu paylaşarak  şu sözlerle herkese teşekkür etti: 'Ailem ve ben herkesin mesajı ve düşünceleri için teşekkür etmek istiyorum….Hepinize çok sevgi ve minnettarım' dedi. 