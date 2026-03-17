Jessica Alba ve yeni sevgilisinden Oscar partisinde mesafeli duruş
Jessica Alba ve yeni sevgilisi Danny Ramirez, Vanity Fair Oscar partisinde yan yana gelseler de birlikte poz vermeyerek mesafeli bir duruş sergiledi. Alba’nın boşanmasının kesinleştiği günlere denk gelen bu tercih, çiftin ilişkilerini gözlerden uzak tutma isteği olarak yorumlanıyor...
15 Mart gecesi Oscar ödül töreninin ardından düzenlenen Vanity Fair Oscar partisine katılan Jessica Alba ve Danny Ramirez, yan yana görüntülense de kameralara birlikte poz vermekten kaçındı.
İlk olarak Mayıs 2025'te birlikte görülen Alba ve Ramirez; geçtiğimiz eylül ayında Amerika Açık Tenis Turnuvası (US Open) ve MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partilere birlikte katılmışlardı. Kasım ayında ilişkilerini Instagram üzerinden duyurmuş olsalar da resmi etkinliklerdeki temkinli duruşları, mahremiyeti ön planda tutmaya devam edeceklerini gösteriyor.
BİRKAÇ METRELİK MESAFE
Los Angeles County Museum of Art'ta gerçekleşen Vanity Fair Oscar partisinde, aralarında yalnızca birkaç metre mesafe bırakarak ayrı noktalarda duran çiftin, ilişkilerini henüz resmi bir 'kırmızı halı çıkışı' ile sergilemeye hazır olmadıkları görüldü.
Alba, siyah payetli Tamra Ralph elbisesi ve sade stiliyle etkinlikte yerini alırken, Ramirez de onunla uyumlu siyah bir takımla eşlik etti. Gece boyunca süren bu mesafeli duruşa rağmen, ikilinin mekana birlikte giriş yaptığı ve gecenin sonunda davetten yine beraber ayrıldığı objektiflere yansıdı.
BOŞANMA SÜRECİ VE GİZLİLİK KARARI
Çiftin bu mesafeli tavrı, Alba’nın Cash Warren ile olan 16 yıllık evliliğinin resmen sona ermesiyle aynı günlere denk geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre, mahkeme 16 Mart’ta boşanma kararını kesinleştirdi.
EN BÜYÜK ÖNCELİK ÇOCUKLAR
Bu süreçte en büyük önceliğin çocuklar olduğu biliniyor. Alba ve Cash Warren; 17 yaşındaki Honor, 14 yaşındaki Haven ve 7 yaşındaki Hayes’in ebeveynleri. Ayrılık sonrası sürece dair bilgi veren bir kaynak, ailenin hassasiyetini şu sözlerle özetledi:
"Çocuklarının mahremiyeti ve refahı konusunda son derece korumacılar, bu nedenle yeni partnerlerin tanıştırılması ancak ilişki istikrarlı ve ciddi olduğunda, çok yavaş bir şekilde gerçekleşecektir."