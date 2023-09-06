Joe Jonas ile Sophie Turner'ın boşanma sebebi belli oldu

The Hollywood Reporter'ın ele geçirdiği belgelere göre Joe Jonas, Sophie Turner'dan boşanmak için resmi olarak dava açtı. Jonas'ın bir boşanma avukatı tuttuğu yönündeki haberlerin ortaya çıkmasıyla, çiftin boşanmaya doğru gittiğine dair söylentiler hafta sonu dolaşmaya başlamıştı. Ardından çifte yakın bir kaynak cumartesi günü People dergisine haberi doğruladı. THR, Jonas'ın avukatının yanı sıra onun ve Turner'ın temsilcilerine de ulaştı.

Boşanma sebebi belli oldu

Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirdi. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.

Page Six'in haberine göre ise Jonas, 4 yıllık evliliğini kurtarmak için uzun süredir çaba harcıyor.

2016 yılında görüşmeye başlayan çift, aynı yıl nişanlandı ve 2019 yılında Las Vegas'ta evlendi.