Johnny Depp, Cannes'da 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı

Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali dün başladı. Geçtiğimiz yıl birçok ödüle layık görülen "Hüzün Üçgeni" filminin yönetmeni Ruben Östlund'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalin ilk gününde Johnny Depp'in sinemaya dönüş filminin prömiyeri yapıldı.

DEPP KIRMIZI HALIDA

Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun "Jeanne du Barry" filminin prömiyerine, film oyuncularının yanı sıra pek çok ünlü isim katıldı.

Eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı davayı kazandıktan sonra sinemaya görkemli bir dönüş yapan Depp, uzun bir aradan sonra ilk kez kırmızı halıda görüntülendi.

Filmde Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat veren 59 yaşındaki Amerikalı aktör, filmin yönetmenei Maiwenn Le Besco ile beraber kırmızı halıda poz verdi.

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7 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANDI

Oyuncunun ilk Fransız yapımı filmi, gösterimin ardından tam 7 dakika boyunda ayakta alkışlandı.

Alkış tufanının ardından Depp'in gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı. Duygusal anlar yaşayan filmin yönetmeni Maiween ile filmin başarısını kutlayan Depp'i, festival alanında binlerce hayranın beklediği belirtildi.

DOUGLAS'A ONUR ÖDÜLÜ

"San Fransisco Sokakları", "Temel İçgüdü", "Öldüren Cazibe" gibi filmlerde rol alan usta aktör Michael Douglas, 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

78 yaşındaki oyuncuya, "parlak kariyeri ve sinemayla olan ilişkisi" dolayısıyla onur ödülü takdim edildi. Oyuncuya kırmızı halıda eşi Catherine Zeta-Jones ve kızı Carys eşlik etti.