Johnny Depp yeni yaşını İstanbul’da kutlayacak

Johnny Depp bu sene doğum gününü İstanbul'da kutlayacak.

9 Haziran 1963 doğumlu olan Depp, rock müziğin efsane isimlerinden Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubuyla 8 Haziran’da vereceği Bükreş konserinden sonra NEO Events organizasyonu ile İstanbul’a gelecek.

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Ünlü sanatçının doğum günü 10 Haziran’da LifePark’ta vereceği konser sırasında 12 bin seyircinin katıldığı dev bir partiye dönüşecek.