Johnny Depp’in kariyerini yeniden canlandırmak için son şansı: "Dışlandım, kapı dışarı edildim, silindim"

Johnny Depp’in beyaz perdeye dönüşü, “ya tamam ya devam” niteliğinde bir dönüm noktası olarak yakından izleniyor. Yabancı basına konuşan kaynaklara göre canlandıracağı yeni rol, pek çok kişi tarafından sona erdiği düşünülen gişe rekortmeni kariyerini yeniden ayağa kaldırabilmesi için Depp’in elindeki son ciddi fırsat olarak görülüyor.