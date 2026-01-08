Johnny Depp’in kariyerini yeniden canlandırmak için son şansı: "Dışlandım, kapı dışarı edildim, silindim"
Johnny Depp, Amber Heard ile yaşadığı yıpratıcı davaların ardından kariyerini yeniden ayağa kaldırma umuduyla 'Ebenezer: A Christmas Carol' filmi ile beyaz perdeye dönüyor. Hollywood bu projeyi oyuncu için “ya tamam ya devam” niteliğinde kritik bir sınav olarak görüyor.
Johnny Depp’in beyaz perdeye dönüşü, “ya tamam ya devam” niteliğinde bir dönüm noktası olarak yakından izleniyor. Yabancı basına konuşan kaynaklara göre canlandıracağı yeni rol, pek çok kişi tarafından sona erdiği düşünülen gişe rekortmeni kariyerini yeniden ayağa kaldırabilmesi için Depp’in elindeki son ciddi fırsat olarak görülüyor.
UZUN VE YIPRATICI BİR HUKUK SÜRECİ GEÇİRMİŞTİ
62 yaşındaki oyuncu, Charles Dickens’ın klasik hikâyesinin bir yorumunu temel alan 'Ebenezer: A Christmas Carol' filminde başrol almaya hazırlanıyor. Proje, Depp’in 39 yaşındaki eski eşi Amber Heard ile yaşadığı uzun ve yıpratıcı hukuk sürecinin ardından itibarının büyük zarar görmesinden bu yana, bir stüdyo tarafından desteklenen ilk büyük ölçekli yapımı olma özelliğini taşıyor.
BİR DÖNEMİN GİŞE GARANTİSİNİN SARSILMAZ YÜZÜ
Sektörün önde gelen isimlerine göre bu film, bir dönem gişe garantisinin sarsılmaz yüzü olan aktörün son hamlesi niteliğinde.
SEKTÖRÜN DESTEĞİNİ KAYBETMİŞTİ
Depp’in kariyeri; prestijini yerle bir eden dava süreci ve kamuoyuna yansıyan ağır ithamlar neticesinde 2020 yılında büyük bir kırılma yaşamış, aktör bu süreçte hem rollerini hem de sektörün desteğini kaybetmişti.