Johnny Depp'ten kızı Lily-Rose'un müstehcen sahnelerine savunma!

The Idol dizisindeki müstehcen sahneleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncu Lily-Rose Depp'e bir destek de baba Johnny Depp'ten geldi.

KIZIYLA GURUR DUYUYOR

Genç yıldızın babası Johnny Depp ise 24 yaşındaki kızının yeni dizisiyle ilgili yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı. Daily Mail'e konuşan Johnny Depp'e yakın kaynaklar, oyuncunun kızıyla gurur duyduğunu belirtti. Depp'in "Eğer bu kadar dikkat çekmeyi başardıysa bir şeyleri doğru yapıyor demektir" dediği biliniyor. İddialara göre, Depp kızının kendini zorlayan projelerde yer almasından gurur duyuyor.

THE IDOL DİZİSİ KONUSU

Şarkıcı The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolde olduğu dizi, son turnesinin iptal edilmesinin ardından ülkenin en seksi pop yıldızı olma unvanını geri almaya çalışan Jocelyn adlı genç bir şarkıcının öyküsünü konu alıyor.