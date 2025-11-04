Jonathan Bailey '2025'in yaşayan en seksi erkeği' seçildi

People Dergisi, her yıl bir ünlü ismi, 'yaşayan en seksi erkek' ilan ediyor. '2025'in yaşayan en seksi erkeği' ünvanını alan isim, İngiliz oyuncu Jonathan Bailey oldu. Bailey, People tarafından 'yaşayan en seksi erkek' seçilen ilk açık eşcinsel erkek olarak tarihe geçti.

37 yaşındaki oyuncu, Jimmy Fallon'ın sunuculuğunu üstlendiği The Tonight Show'da ilk kez 'yaşayan en seksi erkek' olarak anons edildi. Bailey, haberi vermek için katıldığı canlı yayında, dev bir kapak fotoğrafının önünde belirdi.

People'a konuşan Jonathan Bailey; "Bu, çok büyük bir onur. Açıkçası inanılmaz gurur duyuyorum ama bir taraftan da saçma geliyor. Bu bir sırdı, bu yüzden bazı arkadaşlarımın ve ailemin öğrenmesi beni çok heyecanlandırıyor" dedi.