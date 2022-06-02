Jonny Depp-Amber Heard davasının perde arkası: Johnny Depp neden İngiltere'de kaybetti ama ABD'de kazandı?

Johnny Depp - Amber Heard davasının başlangıcında birçok hukuk uzmanı, Depp'in Birleşik Krallık'ta olduğundan daha düşük bir kazanma şansı olduğunu, çünkü ABD'nin çok güçlü ifade özgürlüğü korumalarına sahip olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme sonucu öyle olmadı. ABD'de görülen mahkeme bu sefer Johnny Depp'ten yana oldu.

-Johnny Depp ve Amber Heard davasında neler olduğunu ve nasıl sonuçlandığını merak ediyorsanız davayla ilgili tüm haberlere ulaşabilirsiniz.

Uluslararası bir medya avukatı olan Mark Stephens, BBC'ye temelde aynı davanın havuzun iki tarafında denenmesinin ve farklı sonuçlar almasının "çok nadir" olduğunu söyledi. Depp'in Amerika'daki zaferini etkileyen ana faktörün, ABD'deki davasının jüri önünde olduğu gerçeği olduğuna inanılıyor. İngiltere'deki davası, İngiliz gazetesinde kendisine "şiddet uygulayan" olarak adlandırılan bir makale üzerineydi. Hem İngiltere hem de ABD davasında, Johnny Depp'in avukatları, Amber Heard'ün yalan söylediğini savundular.

İngiltere davasında Avukat Stephens, yargıcın olay stratejisinin sadece veriler üzerine olduğunu ve Depp'in saldırı yapıp yapmadığını doğrudan ele almayan birçok kanıtı reddettiğini söyledi. Her iki davayı da ele alan bir Guardian gazetecisi Hadley Freeman, BBC'ye yaptığı açıklamada, bir diğer önemli farkın, Amerikan davasının televizyonda yayınlanması ve davayı neredeyse bir müsabakaya dönüştürmesi olduğunu söyledi. Duruşmanın her dönüşü milyonlarca kişi tarafından izlendi ve bunların çoğu, Johnny Depp'e desteklerini ifade etmek için sosyal medyayı kullandılar. TikTok'ta #justiceforjohnnydepp hashtag'i yaklaşık 19 milyar görüntüleme aldı.

Jüriye davayı çevrim içi okumamaları talimatı verildi. Bu yüzden gerçekleşen iki ayrı davada kazanan başka taraf oldu.