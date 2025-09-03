Anasayfa Magazin Julia Roberts ve Amanda Seyfried, Venedik Film Festivali'nde kıyafet tercihi aynı oldu
Julia Roberts ve Amanda Seyfried, 82. Venedik Film Festivali'nde beklenmedik bir moda tesadüfüne imza attı. Ünlü oyuncuların aynı tasarımlarla objektiflere takılması, kısa sürede gündem oldu.
Bu yıl Venedik Film Festivali, kırmızı halıda yıldızlar geçidine ev sahipliği yapıyor. 27 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Lido Adası’nda düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Ünlü oyuncu Julia Roberts, 'After The Hunt', Amanda Seyfried ise 'The Testament Of Ann Lee' filmleriyle festivale katıldı.
Festivalde en dikkat çeken detay, iki aktrisin neredeyse aynı kombini tercih etmesi oldu.
Bu kararın; Roberts’ın Instagram üzerinden kıyafeti ödünç istemesiyle başladığı iddia edildi. İki yıldız, aynı stilist Elizabeth Stewart ile çalışıyor.