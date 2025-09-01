Julia Roberts'ın eşiyle deniz takside romantik anları

Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında göz kamaştıran Julia Roberts, oteline dönerken eşi Danny Moder ile birlikteydi. Ünlü oyuncu, deniz taksisinde eşinin yanında romantik bir yolculuk yaptı.

EŞİNE SARILDI

Julia Roberts, deniz takside eşine sarılmış halde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Oyuncu, karenin altınA "Venedik" şeklinde sade bir not ekledi.

Roberts, ayakkabılarını çıkardı ve yüzü görüntü yönetmeni eşinin göğsüne gömülmüş bir şekilde taksinin koltuğunda yattı.