Julia Roberts'tan eski sevgilisi Matthew Perry açıklaması: Vefatı yürek parçalayıcı

'Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan ve 'Chandler Bing' karakterine hayat veren oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de 54 yaşında hayatını kaybetmişti. Perry'nin bir dönem aşk yaşadığı ünlü oyuncu Julia Roberts, eski sevgilisinin vefatıyla ilgili konuştu.

"YÜREK PARÇALAYICI"

Bir dönem kısa sürede olsa Matthew Perry ile aşk yaşayan Julia Roberts (56), meslektaşının beklenmedik ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu.

Entertainment Tonight'a konuşan Roberts, 1995'te ilişki yaşadığı eski sevgilisi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar genç birinin aniden vefat etmesi yürek parçalayıcı. Bence bu hepimizin sahip olduklarımızın kıymetini bilmemize ve elimizden geldiğince olumlu bir şekilde ilerlemeye devam etmemize yardımcı oluyor.

Öte yandan Matthew Perry, 'Friends, Lovers And The Big Terrible Thing' adlı kitabında Julia Roberts ile birlikteliğine yer vermişti. Matthew Perry, Roberts ile 1995'te, dizinin bir bölümünde rol alması için görüşülmesinden sonra aşk yaşamaya başladıklarını açıklamıştı.