Julian McMahon'ın ölüm nedeni belli oldu

Bir dönemin en popüler dizilerinden olan 'Nip/Tuck'taki Dr. Christian Troy rolüyle tanınan ve geçen hafta 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Julian McMahon'ın ölüm nedeni açıklandı.

BİR SÜREDİR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Ünlü yıldızın ölüm haberini veren eşi Kelly McMahon, oyuncunun bir süredir kanserle mücadele ettiğini açıklamış, ancak kanser türüyle ilgili bilgi vermemişti.

CENAZESİ YAKILDI

Julian McMahon'ın resmi ölüm nedeninin 'baş ve boyun metastatik kanseri' olduğunu bildirildi. McMahon'ın ölüm nedeni 'doğal' olarak kaydedilirken, ünlü oyuncunun cenazesinin yakıldığı belirtildi.