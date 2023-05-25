Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Yaşadığımız her şey için tekrar evet

Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle 2 Nisan 2015'te hastaneye kaldırılan usta oyuncu Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015'te tedavisi devam ederken 72 yaşında vefat etmişti. Zeki Alasya ile 2008'de nikah masasına oturan Jülide Alasya, merhum sanatçıyı evlilik yıl dönümlerinde andı.

"YAŞADIĞIMIZ HER ŞEY İÇİN TEKRAR EVET"

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımlayan Jülide Alasya, "Yaşadığımız her şey için tekrar tekrar evet. Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum. Yüzümdeki en güzel gülüşlerin sahibi, yanındaki kendimi çok sevdiğim sevgili... Ruhun şâd olsun" ifadelerini kullandı.