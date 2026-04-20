Justin Baldoni ve Blake Lively davasında son gelişme: Baldoni, Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın net servetlerinin davaya dahil edilmesini istiyor
Magazin dünyası, 2024 yılının en çok ses getiren yapımlarından biri olan "It Ends With Us" filminin başrol oyuncuları Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki hukuk savaşına odaklanmış durumda. Aralık 2024’te Lively’nin, aynı zamanda filmin yönetmeni olan Baldoni’ye karşı; taciz, misilleme ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya yol açma suçlamalarıyla açtığı dava, yeni dosyaların eklenmesiyle daha kapsamlı bir hal alıyor. İşte detaylar...
Blake Lively ve Justin Baldoni davasının seyri, tarafların mali güçlerinin jüri üzerindeki etkisi etrafında şekilleniyor. Blake Lively, eşi Ryan Reynolds ile olan ortak servetinin davayla bir ilgisi olmadığını savunurken, Justin Baldoni tarafından bu teze güçlü bir itiraz geldi. Baldoni’nin hukuk ekibi, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki bu servetin davanın merkezinde yer alması gerektiğini savunuyor.
"KARALAMA KAMPANYASI"
Baldoni'nin itirazının temelinde, Lively’nin davanın başında dile getirdiği finansal kayıp iddiası yatıyor. Aktris, Baldoni'nin kendisine yönelik yürüttüğü iddia edilen "karalama kampanyası" nedeniyle milyonlarca dolar kazanç kaybına uğradığını öne sürmüştü. Baldoni ise bu iddianın değerlendirilmesi için çiftin tüm gelir tablosunun şeffaf bir şekilde incelenmesini talep ediyor.
NICEPOOL KARAKTERİ BİR DELİL Mİ?
Davanın dikkat çeken bir diğer noktası ise Ryan Reynolds’ın Deadpool & Wolverine filmindeki "Nicepool" karakteri. Baldoni, bu karakterin kendisine yönelik bir "zorbalık" aracı olarak kullanıldığını ve kendisiyle alay etmek amacıyla tasarlandığını iddia ediyor. Bu bağlamda, karakterin mayıs ayında yapılacak duruşmada delil olarak sunulmasını istiyor.
"KÖTÜ KIZ"
Blake Lively’nin avukatları ise bu talepleri "dedikodu" olarak nitelendirerek reddedilmesini talep etti. Savunma tarafı, yargıçtan şu unsurların mahkemeye taşınmasını engellemesini istedi: Lively’i “kötü kız” olarak nitelendiren medya içerikleri, Hollywood yöneticileri arasındaki "zor biri" olduğunu ima eden özel yazışmalar, Deadpool & Wolverine filmine ait görüntüler.