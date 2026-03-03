Justin Bieber, 32. yaş gününü eşi Hailey Bieber için paylaştığı samimi bir mesajla kutladı
Justin Bieber, 32. yaş gününü eşi Hailey Bieber ile kutladı. Sosyal medya hesabından pasta mumlarını birlikte üfledikleri anları paylaşan şarkıcı, gönderisine samimi bir not düştü.
Justin Bieber’ın 32. yaş günü kutlamasında Hailey Bieber, sakin bir randevu gecesi için seçtiği özel tasarım kombiniyle dikkat çekti. Rhode’un kurucusu Hailey Bieber, bu özel akşam için Issey Miyake’nin 2000 Sonbahar koleksiyonundan arşivlik ve dokulu bir görünüm tercih etti.
Fotoğraf: Instagram/ @lilbieber
“DOĞUM GÜNÜMÜ GEÇİRMEYİ TERCİH EDECEĞİM BAŞKA KİMSE YOK”
Justin Bieber, eşiyle birlikte yer aldığı kutlama fotoğraflarını Instagram üzerinden “Doğum günümü geçirmeyi tercih edeceğim başka kimse yok” ifadesiyle paylaştı. Olivia Dean’in "Man I Need" şarkısının eşlik ettiği 1 Mart tarihli paylaşımda Hailey; ten rengi, uzun kollu ve yüzeyinde kabarcık efektleri bulunan yakalı bir tasarımla görülüyor. Boz kahverengi bu üst, aynı koleksiyona ait balon etekle tamamlandı.
Fotoğraf: Instagram/ @haileybieber
'CLEAN GIRL' ESTETİĞİ
Kozmetik dünyasının öncü isimlerinden Hailey Bieber, güzellik tercihinde yine sadeliği ön planda tuttu. Saçlarını ortadan ayırarak pürüzsüz bir topuz yapan Bieber; yanaklarındaki ve dudaklarındaki pembe tonlarla imzası haline gelen 'clean girl' tarzını sürdürdü. Aksesuar seçimini de minimal tutan Hailey, elmas nişan yüzüğü ve zarif halka küpeleriyle görünümünü sade bir şekilde tamamladı.
Fotoğraf: Instagram/ @haileybieber
JUSTIN BIEBER'IN DOĞUM GÜNÜ STİLİ
Doğum günü sahibi Justin Bieber ise kutlama için kendi markası Skylrk’a ait neon sarı bir bere, beyaz uzun kollu tişört ve haki pantolonla konforlu bir sokak stili tercih etti. Paylaşılan karelerin ilkinde şarkıcı, taze çileklerle süslenmiş ve yeşilliklerle çevrelenmiş bol kremalı beyaz pastasının üzerindeki mumları üflerken görülüyor.
Fotoğraf: Instagram/ @lilbieber