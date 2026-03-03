Justin Bieber, 32. yaş gününü eşi Hailey Bieber için paylaştığı samimi bir mesajla kutladı

JUSTIN BIEBER'IN DOĞUM GÜNÜ STİLİ



Doğum günü sahibi Justin Bieber ise kutlama için kendi markası Skylrk’a ait neon sarı bir bere, beyaz uzun kollu tişört ve haki pantolonla konforlu bir sokak stili tercih etti. Paylaşılan karelerin ilkinde şarkıcı, taze çileklerle süslenmiş ve yeşilliklerle çevrelenmiş bol kremalı beyaz pastasının üzerindeki mumları üflerken görülüyor.



Fotoğraf: Instagram/ @lilbieber