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Justin Bieber, 4 yıl sonra müziğe dönme kararı aldı! İddialara göre nedeni ise paraya ihtiyacı olması...
Grammy ödüllü şarkıcı Justin Bieber, uzun bir aradan sonra müziğe geri dönüyor. Kanadalı pop yıldızının paraya ihtiyacı olduğu ve çalışmak istediği iddia edildi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin, 2018 yılında evlenmişti. Çiftin geçtiğimiz ağustos ayında Jack Blues isimli çocukları dünyaya gelmişti.
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Şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sessizliğini koruyan 30 yaşındaki Bieber, 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor.
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Daily Mail'in haberine göre, Kanadalı dünyaca ünlü ismin paraya ihtiyacı var ve çalışmak istiyor. Bir diğer iddia ise şarkıcının 2023 yılında turnesini düzenleyen şirkete borcu olması.
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Justin Bieber, Şubat 2023'te kendisine yüz felcine yol açabilen Ramsay Hunt sendromu teşhisi konduğunu söylemesinin ardından Justice Dünya Turnesi'nin geri kalanını iptal etmişti.