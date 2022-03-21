Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin'in sağlık durumu ile ilgili ilk kez konuştu

Ünlü çift Hailey Baldwin ile Kanadalı popçu Justin Bieber, evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwin, kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler gösterince acil olarak hastaneye kaldırılmıştı ve sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Justin Bieber, eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu.

"O ÇOK GÜÇLÜ BİR İNSAN"

Kanadalı şarkıcı, günler sonra eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Justin Bieber, "Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz." açıklamasında bulundu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirdi.

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KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

Hailey Bieber sosyal medya hesabında rahatsızlığını şu sözlerle açıklamıştı; “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve derhal hastaneye kaldırıldım. Beynimde küçük bir kan pıhtısına rastladılar, bu da kısa bir süreliğine oksijen kaybına neden oldu ama birkaç saat içinde tamamen iyileşmiştim.”

Bieber’ın hastanedeyken tanıdığı herkese mesaj attığı ve eşi Hailey’nin yanından hiç ayrılmadığı belirtiliyor. Hailey ile birlikteliğinin kendisini çok karanlık bir dönemden kurtardığını sık sık belirten Bieber, özellikle bu dönemde eşinin sağlık durumunu her zaman ön planda tutuyor.