Justin Bieber ile Hailey Baldwin evliliklerinin 5. yılını kutladı: Seni varlığımın her zerresiyle seviyorum

Justin Bieber ile Hailey Baldwin aşkları ilk duyulduğu zaman da bundan beş yıl önce evlendiklerinde de kimse onların ilişkisine çok uzun bir süre vermemişti. Ünlü çift kimse ihtimal vermese de evliliklerinde beş yılı geride bıraktı.

"Seni varlığımın her zerresiyle seviyorum"

29 yaşındaki Justin Bieber, sevgili karısı Hailey Baldwin'e hitaben yazdığı mesajını birlikte gittikleri Tokyo gezisinde çekilen bir dizi fotoğrafla da süsledi.

Bieber satırlarına "En değerlim, sevgilim" diye başladı. Ardından da şu satırlara yer verdi: " Beş yıl... Sen benim kalbimi cezbettin. Ruhumun derinliklerinden iliklerime kadar biliyorum ki seninle birlikte yaptığımız bu yolculuk, en çılgın beklentilerimizi bile aşacak. O halde büyük hayaller kurmaya devam edelim 'koca bebeğim.' Sonsuza dek... Seni varlığımın her zerresiyle seviyorum." Bieber satırlarının sonuna da "Beşinci yılımız kutlu olsun" diye yazarak noktayı koydu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Justin Bieber (@justinbieber)'in paylaştığı bir gönderi

Hailey Baldwin de "5" yazıp bir kalp emojisi koyup "Seni seviyorum" notunu düştü.