Justin Bieber sağlık sorunları nedeniyle dünya turnesini tamamen iptal etti

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyor. 29 yaşındaki şarkıcı, geçen yaz hayranlarına Ramsay Hunt sendromu (RHS) teşhisi konulduktan sonra yüz felci geçirdiğini söyleyerek turnesini birkaç kez ertelemişti.

Sağlık sorunları nedeniyle turnesini erteleyen şarkıcı, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avusturalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'da konser vermesi planlanan Bieber'ın tüm etkinlikleri iptal edildi. Dünya turnesinin iptal edilmesi üzerine şarkıcı veya temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Justin Bieber has officially CANCELLED the remaining dates of his “Justice World Tour”. Check in with your point of purchase for refunds for your show dates. pic.twitter.com/vMZ2RsdlyR