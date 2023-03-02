Justin Bieber sağlık sorunları nedeniyle dünya turnesini tamamen iptal etti

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyor. 29 yaşındaki şarkıcı, geçen yaz hayranlarına Ramsay Hunt sendromu (RHS) teşhisi konulduktan sonra yüz felci geçirdiğini söyleyerek turnesini birkaç kez ertelemişti.

TÜM KONSERLERİNİ İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Sağlık sorunları nedeniyle turnesini erteleyen şarkıcı, Justice World Tour turnesinin geri kalan tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

ABD, İrlanda, Fransa, Polonya, Avusturalya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'da konser vermesi planlanan Bieber'ın tüm etkinlikleri iptal edildi. Dünya turnesinin iptal edilmesi üzerine şarkıcı veya temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Justin Bieber has officially CANCELLED the remaining dates of his “Justice World Tour”. Check in with your point of purchase for refunds for your show dates. pic.twitter.com/vMZ2RsdlyR — Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 28, 2023

VİDEO İLE HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Bieber, geçtiğimiz yıl sosyal medyada yayınladığı video ile yüzünün sağ kısmının felç olduğunu Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurmuştu.

Yüzünün yarısını hissedemediğini belirten pop yıldızı, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonlar sonucu kalıcı olabileceğini söylemişti. Şarkıcının paylaştığı videoda sağ gözünü kırpamadığı ve yüzünün sağ tarafını hareket ettiremediği görülürken, video paylaşımının ardından şarkıcı “Yemek yemem giderek zorlaşıyor, lütfen benim için dua edin” ifadesini kullanmıştı.