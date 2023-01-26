Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını sattı

Dünyaca ünlü ajansların duyurduğu habere göre Bieber rekor bir anlaşmaya imza atarak kariyerinde yeni bir aşamaya geçti. Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı. Anlaşma, 28 yaşındaki Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarını kapsıyor. 290 şarkı arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından 'Baby' ve 'Sorry' de var.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Anlaşma uyarınca Justin Bieber'ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında müzik şirketine telif ücreti ödenmesi gerekecek.

"HİT ŞARKILAR PETROLDEN DAHA DEĞERLİ OLABİLİR"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir" diyen müzik şirketi kurucusu Merck Mercuriadis, son anlaşmayla ilgili olarak ise, "Justin Bieber'ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değer" ifadelerini kullandı.

"NESİLDE BİR GÖRÜLEN SANATÇI"

Bieber'ın uzun süredir menajeri olan Scooter Braun, "Justin bir katalog anlaşması yapmaya karar verdiğinde, bu muhteşem mirası korumak ve büyütmek için en iyi ortağın Merck Mercuriadis ve Hipgnosis olduğunu bulduk. 10 yılı aşkın bir süredir Justin Bieber, dünyanın en iyi şarkılarından bazılarıyla bizi eğlendirdi ve duygulandırdı. Onunla ve yıllar boyunca bu inanılmaz işlerin toplanmasına yardımcı olan herkesle gurur duyuyorum. Justin gerçekten de nesilde bir kez görülen bir sanatçı ve bu, anlaşmanın büyüklüğüyle gözler önüne seriliyor" diye konuştu.