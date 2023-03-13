Justin Bieber ve Hailey Baldwin'den ayrılık iddiasına fotoğraflı yanıt

Justin Bieber ve Hailey Baldwin mutlu ilişkilerini 2018'de ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Evliliklerinden üzerinden 5 yıl geçen birlikteliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Justin'in son zamanlarda verdiği fotoğraflarda evlilik yüzüğünü takmadığı görüldü. Basında yer alan bu iddia sonrası çiftten mutluluk pozu geldi.

"SENİ SEVİYORUM BEBEĞİM"

Hailey Baldwin ve Justin Bieber, teknedeki sarmaş dolaş fotoğraflarını Instagram'dada paylaştı. Bieber'ın "Seni seviyorum bebeğim" notunu düştüğü fotoğrafa, Baldwin de kalp emojisiyle karşılık verdi.