Justin ve Hailey Bieber ikinci çocuk için hazır

Model Hailey Bieber, 2018'de şarkıcı Justin Bieber ile evlenip, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ise Jack Blues'u kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Justin Bieber ile geçtiğimiz yıl ilk çocukları Jack Blues'u kucaklarına alan Hailey Bieber'ın ikinci çocuk için hazır olduğu iddia edildi.

BİR SÜRE GÖZ ÖNÜNDE OLMAMALARI GEREKİYOR

Mirror'da yer alan habere göre; ünlü modelin ikinci çocuk için eşi ile göz önünden bir süre uzaklaşmaları gerektiğini düşünüyor.

Hailey Bieber, daha önce verdiği bir röportajda, oğulları Jack Blues'un doğumunun oldukça zorlu geçtiğini; 18 saat epiduralsiz doğum yaptığını ve ardından ciddi bir kanama yaşadığını söylemişti. Bieber, bunun sonucunda ikinci çocuğu farklı bir doğum yöntemi ile dünyaya getirmek istediğini açıklamıştı.

"JUSTIN İKİNCİ ÇOCUK FİKRİNE SICAK BAKIYOR"

Çifte yakın bir kaynak da "Justin de ikinci çocuk fikrine sıcak bakıyor. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında şu anda dağınık gibi görünse de, aslında oldukça sakin biri ve babalığı çok seviyor" ifadelerini kullandı.