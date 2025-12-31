K-beauty akımını tanıtan sosyal medya fenomeni Daddoa hayatını kaybetti

Güney Kore'de sosyal medya fenomeni olan Daddoa adıyla bilinen Lee Da-sol hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan olan sosyal medya fenomeni ani vefatıyla sevenlerine derin üzüntü oluşturdu.

NOEL GÜNÜ AÇIKLANDI

Güney Kore’de çoğunlukla uygulanan ‘K-beauty’yi tanıtan isimlerden biri olan Lee Da-sol'un vefatı, 16 Aralık’ta hayatını kaybettiği ajansı olan Leferi Beauty Entertainment tarafından Noel Günü açıklandı.

Lee Da-sol’un ani ölümünün ardında gelen açıklama da ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken ‘Merhumun ailesinin isteği doğrultusunda spekülasyonlardan ve doğrulanmamış haberlerden kaçınılmasını rica ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştır.

K-BEAUTY AKIMINI TANITTI

Time of India’nın aktarmış olduğu bilgilere göre Daddoa, daha önceki paylaştığı içerikler yüzünde baya bir zorbalığa maruz kalmış ve okul yıllarından zorbalığa maruz kaldığını anlatmıştır. 2014 yılında yıldızı parlayan Daddoa, kısa sürede YouTube’da 1,2 milyondan fazla aboneye ulaşmıştır.

Öyle ki uluslararası arenada da kendini kanıtlayan isimlerden biridir. 2015 yılında ‘Yılın En İyi Güzellik İçerik Üreticisi’ seçilen Lee da-sol aynı yıl Güney Kore’de kozmetik mağazası da açmıştır. Bu hareketi ile Kore güzellik ürünlerinin doğrudan ihracatına öncülük etmiştir.

KISA SÜREDE MİLYONLARCA TAKİPÇİYE ULAŞTI

Kısa süre de binlerce hatta milyonlarca takipçiye ulaşan Daddoa, aktif olmadığı dönemlerde bile birçok bilindik ve tanındık dünyaca ünlü markalardan gelen ödülleri ile de dikkatleri üzerine çekmiştir. Hatta Women’s Wear Daily tarafından Sosyal Güzellik Medya Yıldızı olan küresel marka MAC ile ‘Küresel Güzellik Kahramanı’ olarak seçilmiştir.

Ancak 2016 yılından sonra hayatını gözlerden uzak yaşayan bir kişi, en son videosunu dört yıl önce yayınlamıştır. İddia edilene göre, Seul’de üniversiteye başlayarak yoğun çalışma hayatına girerek yarım kalan eğitimine tekrardan dönmeyi de hedefliyordu.