Kaan Urgancıoğlu 2 yaşındaki oğluyla ağaçtan meyve topladı

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, 19 Haziran 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmiş, ikili aynı yıl 9 Aralık'ta ise oğulları Ardıç'ı kucaklarına almıştı.

Baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'ın dünyaya gelmesinin ardından işlerine ara verip zamanını eşi ve oğluna ayırdı.

AĞAÇTAN MEYVA TOPLADILAR

Zaman zaman sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Kaan Urgancıoğlu, bu kez oğlu ile ağaçtan meyve topladı.



























