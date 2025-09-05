Kaan Urgancıoğlu 2 yaşındaki oğluyla ağaçtan meyve topladı
Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. 2 yaşındaki minik Ardıç ile ağaçtan meyve toplayan Urgancıoğlu'nun babalık heyecanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, 19 Haziran 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmiş, ikili aynı yıl 9 Aralık'ta ise oğulları Ardıç'ı kucaklarına almıştı.
Baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Urgancıoğlu, Ardıç'ın dünyaya gelmesinin ardından işlerine ara verip zamanını eşi ve oğluna ayırdı.
AĞAÇTAN MEYVA TOPLADILAR
Zaman zaman sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Kaan Urgancıoğlu, bu kez oğlu ile ağaçtan meyve topladı.