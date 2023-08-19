Kaan Urgancıoğlu baba olmaya hazırlanıyor! İşte bebeğinin cinsiyeti

Bir süredir "Yargı" dizisinde Pınar Deniz ile başrolleri paylaşan Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu, nikah fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.

Baba olmaya hazırlanıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kaan Urgancıoğlu‘nun haziran ayında Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer‘in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Denizer karnı burnunda ilk paylaşımını yaptı. Kaan Urgancıoğlu geçen haftalarda Atina’ya başka bir düğün için gitmişken sürpriz bir kararla evlendiklerini açıklamıştı. Ancak Burcu Denizer’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Bebek beklediklerine dair iddialarla ilgili sessizliğini koruyan Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer çifti erkek bebek bekliyor. Urgancıoğlu, çekimlerini salı gecesi sabaha karşı tamamladığı “Sen Büyümeye Bak” filminde de Can adlı bir erkek çocuk babasına hayat veriyordu.