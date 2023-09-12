Kaan Urgancıoğlu hakkında çıkan haberlere isyan etti: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler!

Kanal D dizisi Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu, Burcu Denizer ile evlendikten sonra daha büyük bir eve geçip, İstanbul'un Galata semtinde kiracı olarak oturduğu evi başkalarına daha yüksek fiyata günlük kiraladığı iddiasına yanıt verdi.

"KİŞİLİK HAKLARIMI İHLAL EDEN YAZILAR"

Kiracısı olduğu evden gelir elde ettiği, bu nedenle ev sahibiyle de davalık olduğu öne sürülen Urgancıoğlu, Instagram hesabından yazılı bir açıklama yayınlayarak, hakkında çıkan iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli 'haber' olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim.