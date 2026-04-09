Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç ile doğada geçirdiği anları paylaştı
Yargı dizisinin Ilgaz Savcı’sı olarak hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, bugün sosyal medyada paylaştığı baba-oğul kareleriyle hayranlarını bir kez daha mest etti.
Ekranların sevilen ismi Kaan Urgancıoğlu, oyunculuk kariyerindeki başarısını özel hayatındaki huzurlu baba-oğul kareleriyle taçlandırmaya devam ediyor. 9 Nisan 2026 itibarıyla sosyal medyada paylaştığı yeni doğa turu fotoğrafları, ünlü oyuncunun babalık serüvenine dair samimi ipuçları verdi.
2023 yılının yaz aylarında Atina'da Burcu Denizer ile sürpriz bir nikahla evlenen Kaan Urgancıoğlu, aynı yılın sonlarında oğlu Ardıç'ı kucağına almıştı. Çift, ilk günden bu yana çocuklarının mahremiyetine büyük önem veriyor.
Kaan Urgancıoğlu, son doğa paylaşımında da bu kuralı bozmadı ve oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermemeye özen gösterdi.
Takipçileri, yüzü görünmese de Ardıç’ın boyunun uzamasına ve hareketliliğine atıfta bulunarak "Ardıç ne kadar büyümüş!" yorumlarıyla paylaşıma sevgi selini akıttı.
Yargı dizisindeki unutulmaz "Ilgaz Savcı" karakterinin ardından setlere bir süre ara veren Urgancıoğlu, vaktinin neredeyse tamamını oğluyla geçiriyor. Ünlü oyuncunun babalık tarzı şu iki kelimeyle özetlenebilir: Doğallık ve huzur.