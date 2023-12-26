Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç'la doğa yürüyüşüne çıktı

Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti. Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, 8 Aralık'ta oğulları Ardıç'ı kucaklarına aldı.

Babalığın tadını çıkarıyor

Şimdilerde babalığın tadını çıkaran Kaan Urgancıoğlu, dün 17 günlük olan Ardıç ile doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşten yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Baba oğulun pozlarına binlerce beğeni ve "Çok tatlısınız", Maşallah", "Babalık bu kadar mı yakışır?" gibi yorumlar yağdı. Rol arkadaşı Pınar Deniz de emojili yorum yaptı.