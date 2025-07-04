Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç'la yeni paylaşım yaptı: "Otostop çeken timsahlar"

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak tutmayı tercih eden başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, 2023 yazında Burcu Denizer ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da sade bir törenle dünya evine girmişti.

Aynı yıl, anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşayan çift, ilk çocuklarına Ardıç ismini vermişti. Oğullarının yüzünü uzun süre göstermemeyi tercih eden Urgancıoğlu, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla hayranlarını sevindiriyor.

Son olarak Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından oğlu Ardıç ile birlikte çekilen yeni ve sevimli kareleri takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, bu keyifli anları "Otostop çeken timsahlar" notuyla yayınladı. Minik Ardıç'ın bu pozlardaki sevimli halleri, Instagram'da kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.